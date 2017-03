La geniale risposta dell’eurodeputata socialista Iratxe Garcia-Perez al sessismo del collega polacco | VIDEO

guarda il video:

«Caro deputato, secondo la sua opinione, io non dovrei avere il diritto di stare qui, come membro di questo Parlamento e so che le dispiace che oggi le donne possano sedere con gli stessi suoi diritti in quest’aula per rappresentare i cittadini europei. Ho diritto di difendere i cittadini europei da persone come lei», ha replicato, tra gli applausi, la collega socialista Garcia-Pere. L’eurodeputato polacco rischia una sospensione temporanea dalle sue funzioni e una sanzione amministrativa. Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha avviato un’inchiesta sulle parole pronunciate in aula.