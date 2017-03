Per la Festa della donna Libero provoca ancora: «Più patate, meno mimose»

Ricordate le polemiche per il titolo sessista di Libero ‘Patata bollente’ sul caso di Virginia Raggi, sindaca beneficiaria di una polizza assicurativa sottoscritta da quello che sarebbe diventato il capo della sua segreteria politica? Era il 10 febbraio. Un mese dopo, l’8 marzo, nel giorno della Festa della donna il quotidiano diretto da Vittorio Feltri sceglie ancora un’apertura con doppio senso, presentando l’iniziativa provocatoria di due femministe.

IL TITOLO IN PRIMA PAGINA DI LIBERO: «PIÚ PATATE, MENO MIMOSE»

«Più patate, meno mimose», titola Libero l’8 marzo. Il sommario spiega: «Una minoranza di donne vuole rovinare la festa di tutte con uno sciopero divisivo. Molto meglio l’iniziativa di due artiste che girano l’Italia distribuendo tuberi con la scritta “non si baratta”. Più efficaci e spiritose delle sindacaliste e della Raggi». «Viva le patate felici. Tutta la nostra stima – ha scritto Pietro Senaldi – alle ‘Parallel Lines’, al secolo Ilaria Marchesini e Silvia Lana, due artiste originali e spiritose che stanno girando l’Italia proponendo a chi incontrano di farsi fotografare con loro e una patata in mano con la scritta #nonsibaratta. Potrà sembrare stravagante aprire il giornale con questa

notizia ma dopo il clamore suscitato dal nostro titolo ‘Patata bollente’ riferito ai casini combinati dal sindaco Raggi a Roma, abbiamo colto al balzo l’occasione. Come a dire, la patata non è sessista e lo dimostrano perfino due femministe doc».

(Immagine: la prima pagina di Libero dell’8 marzo 2017)