Sciopero trasporti 8 marzo: disagi per chi si sposta con treni e autobus | Orari

Per mercoledì 8 marzo i sindacati di base in tutti i settori hanno indetto uno sciopero nazionale. Ad aderire alla mobilitazione per l’intera giornata sono molte sigle sindacali, come Flc-Cgil, Slai Cobas, Cobas, Usb, Sial Cobas, Usi Ait, Sgb, Adl Cobas, Usi, Cub Sanità. Lo sciopero è stato proclamato in concomitanza con la Festa della Donna nell’ambito di un’iniziativa a livello globale promossa dal ‘Movimento Internazionale delle Donne’ al quale parteciperanno milioni di persone di 40 Paesi nel mondo. Ovviamente sono previsti molti disagi per gli utenti del trasporto pubblico. Ecco alcune importanti informazioni per chi si sposta con treni, autobus e aereo.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI FERROVIE DELLO STATO

Per quanto concerne le Ferrovie dello Stato le Frecce circoleranno regolarmente ma per i treni regionali saranno garantiti solo i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I treni regionali potranno dunque subire dei ritardi, cancellazioni o variazioni. Anche alcuni treni Intercity potranno essere cancellati, o limitati nel percorso. Certamente sarà garantito il collegamento tra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino con il servizio Leonardo Express o con autobus sostitutivi. Informazioni più dettagliate sui collegamenti e sui servizi possono essere ricevute anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI ITALO

Anche i passeggeri dei treni ad alta velocità Italo di Ntv dovranno fare i conti con lo sciopero. Per limitare problemi agli utenti sul sito della società è stata pubblicata una lista dei viaggi garantiti.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI ATM MILANO

Fasce garantite anche per gli autobus a Milano. Per quanto concerne infatti Atm, società del trasporto pubblico nel capoluogo lombardo, l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI TRENORD MILANO

Dovranno stare attenti agli orari anche i passeggeri di Trenord, società del trasporto ferroviario passeggeri in Lombardia. Proprio come i regionali di Ferrovie dello Stato il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, e la lunga percorrenza di Trenord (società di Fs e Fnm), potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. I collegamenti aeroportuali da Milano Cadorna e Milano Centrale a Malpensa Aeroporto e da Malpensa Aeroporto a Bellinzona, in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus senza fermate intermedie per le sole tratte da Luino a Malpensa Aeroporto e da Malpensa Aeroporto a Milano Cadorna. Anche in questo caso verranno rispettate le fasce orarie di garanzia, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21). Sul sito di Trenord è possibile consultare una lista di treni garantiti. Viaggeranno regolarmente i mezzi la cui partenza da orario ufficiale è prevista dopo le 6 e l’arrivo a destinazione finale entro le ore 9 e i mezzi la cui partenza da orario ufficiale è prevista dopo le ore 18.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI ATAC ROMA

Per quanto riguarda Roma, è stato indetto lo sciopero di 24 ore tra i lavoratori dell’azienda del trasporto pubblico Atac dai sindacati Orsa Tpl e Faisa Cisal e tra il personale della Roma Tpl dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Usb. Il servizio sarà regolare durante due fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Lo sciopero riguarderà autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo e Roma-Lido e le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl. A rischio nella Capitale anche il servizio di trasporto extraurbano regionale. Anche in questo caso potrebbero verificarsi disfunzioni o soppressioni.

SCIOPERO TRASPORTI 8 MARZO ORARI AEREI

Per quanto riguarda il trasporto aereo, lo sciopero dell’8 marzo metterà a rischio i voli dalla mezzanotte di martedì alle 23.59 del mercoledì. Le fasce orarie di tutela sono 7-10 e 18-21. L’elenco dei voli garantiti è consultabile sul sito dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile).

(Foto: ANSA / LUCA ZENNARO)