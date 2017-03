Napoli-Real Madrid, azzurri pronti all’urlo ‘The Champions’: al San Paolo anche un rilevatore di decibel

NAPOLI-REAL MADRID

I tifosi del Napoli presenti allo stadio in occasione delle partite di Champions League sono soliti urlare con forza ‘The Champions’ per accompagnare la fine dell’inno della competizione internazionale. Il grido è diventato negli anni una piacevole consuetudine. Tanto che il club partenopeo ha deciso di misurare la sua intensità. La società di Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere che stasera, per l’attesissimo match contro il Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale, ci sarà anche un rilevatore di decibel che certificherà l’intensità dell’urlo ‘The Champions’. L’annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale degli azzurri. «Alza il boato del San Paolo», è stato il messaggio del club.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Mutsu Kawamori / AFLO)