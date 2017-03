Cosa vedere stasera in tv?

Stasera in tv, su Rai 1 spazio alla fiction con a Un passo dal cielo mentre su Rai 2 andrà in onda il docureality Boss in incognito. Serata talk con #Cartabianca su Rai3 mentre La7 sfodera Dimartedì di Floris con ospite il vicepresindente alla Camera Luigi Di Maio. Appuntamento tradizionale poi con l’Isola dei famosi 2017 su Canale 5.

C’è chi seguirà il Napoli-Real Madrid in Champions League su Mediaset premium ma in realtà, in alternativa, ci sono diversi film su svariati canali. Su Raimovie andrà in onda Diario di uno scandalo, mentreTv8 proporrà Ghost Rider.

STASERA IN TV PROGRAMMAZIONE COMPLETA

Ecco la programmazione tv di oggi canale per canale

STASERA IN TV RAI UNO

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Affari tuoi

21:20 – Un passo dal cielo S4E14

21:25 – Sorelle

22:20 – Un passo dal cielo S4E15

23:30 – Porta a Porta

23:50 – Porta a Porta

PROGRAMMI TV RAIDUE

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport

18:48 – Meteo 2

18:50 – Castle – Premonizioni o coincidenze?

19:40 – N.C.I.S. Ossessione

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Rai Dire Niùs

21:20 – Boss in incognito

23:00 – Sbandati

STASERA IN TV RAITRE

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:10 – Gazebo Social News

20:40 – Un posto al sole

21:15 – #cartabianca

PROGRAMMI TV RETE4

18:50 – ANTEPRIMA TG4 B

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:36 – DENTRO LA NOTIZIA

19:53 – METEO.IT

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 1aTV

20:35 – CHAMPIONS LEAGUE — ARSENAL – BAYERN MONACO

22:40 – CHAMPIONS LEAGUE – SPECIALE

00:10 – I BELLISSIMI DI R4

STASERA IN TV CANALE5

18:45 – AVANTI UN ALTRO!

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO!

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA — LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI – 6a puntata

PROGRAMMI TV ITALIA1

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:25 – C.S.I. MIAMI — APPENA UCCISO

20:20 – C.S.I. MIAMI — BRUCIATO

21:10 – SUPERGIRL — POSSIAMO ESSERE EROI – 1aTV

22:00 – FLASH — PLUNDER – 1aTV

23:00 – ARROW — BLACK SIREN – 1aTV

23:50 – GOTHAM — IL FIGLIO DI GOTHAM – 1aTV

STASERA IN TV RAIMOVIE

19:20 – Butter

21:00 – Stanlio e Ollio – Andando a spasso

21:25 – Diario di uno scandalo

23:05 – 88 minuti

01:00 – Eva

PROGRAMMI TV LA7

20:00 – Tg La7

20:35 – Otto e mezzo

21:10 – Di martedi’ (live)

00:00 – Tg La7

00:10 – Otto e mezzo

00:45 – L’aria che tira

STASERA IN TV TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Trentino

20:30 – Singing in the Car – Donatella Rettore – Prima TV

21:15 – Ghost Rider

23:30 – Underworld: Evolution

PROGRAMMI TV SKY CINEMA 1

19:10 – Colonia

21:00 – Sky Cine News – La luce degli oceani

21:15 – Ashby – Una spia per amico – Prima TV

23:05 – Dobbiamo parlare

00:50 – The Grey

02:50 – Ant- – Man

04:50 – Chloe – Tra seduzione e inganno

STASERA IN TV SKY CINEMA FAMILY

19:15 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

21:00 – Senti chi parla

22:40 – Minouche la gatta

00:10 – Lol – Pazza del mio migliore amico

01:50 – Coach Carter

04:05 – Cool Dog

PROGRAMMI TV SKY CINEMA PASSION

19:15 – La sposa fantasma

20:50 – Anteprima La luce sugli oceani

21:00 – Il vento del perdono

22:55 – Il migliore

01:15 – A qualsiasi prezzo

STASERA IN TV CULT

18:45 – Che – L’argentino

21:00 – Che – Guerriglia

23:15 – Misery non deve morire

01:05 – Gloria

PROGRAMMI TV SKY CINEMA MAX

19:20 – The Intruders

21:00 – Machete Kills

22:55 – Mission: Impossible – Rogue Nation

01:10 – Barely Lethal

02:50 – Cloverfield

STASERA IN TV FOX

18:00 – Arrow

18:50 – The Flash

19:40 – The Big Bang Theory

20:05 – The Big Bang Theory

20:30 – The Big Bang Theory

21:00 – Le regole del delitto perfetto – 1^TV

(in copertina foto ANSA / CIRO FUSCO)