Fedez e Chiara Ferragni nudi e abbracciati, sempre più innamorati, sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair. La rivista esce domani mercoledì 8 marzo con diverse foto spinte della coppia italiana più famosa di questo momento.

Nella storia di copertina di Vanity Fair Federico Lucia, il vero nome di Fedez, e Chiara Ferragni parlano della loro storia d’amore. La coppia formata dal rapper e dalla fashion blogger più famosa al mondo hanno festeggiato a New York il loro primo San Valentino. Fedez ha regalato alla sua compagna un anello coi diamanti, che lui però preferisce non definire anello di fidanzamento visto che si sono già fidanzati da tempo. Chiara Ferragni è stata molto esplicita nello smentire, ancora una volta, il sospetto che la coppia sia stata formata per convenienza, al fine di sfruttare la reciproca fama.

Saremmo dei pazzi. Come si fa a pensare che, per una messinscena, due passino un mese insieme a Los Angeles, a Natale?

Fedez spiega rispondendo alle domande di Vanity Fair perchè sia nata questa convinzione.

Ma è inevitabile che succeda quando due mondi come i nostri si uniscono, anche perchè, siamo onesti: c’è gente che queste cose le costruisce davvero a tavolino. Sinceramente, però, non mi interessa dare spiegazioni. Se pensi che sia una storia finta, bella lì: la relazione è nostra

La coppia risponde anche alle accuse di ostentare la propria vita lussuosa, negando di esibirsi in modo volgare come fa per esempio Gialuca Vacchi, come rimarca Fedez.

Non siamo cafoni alla Gianluca Vacchi, non ostentiamo il lusso nei nostri video. Semplicemente facciamo vedere quello che siamo, senza nasconderlo nè enfatizzarlo. Trovo anacronistico questo retaggio culturale italiano per cui quello che guadagni non lo devi far vedere.

Chiara Ferragni rimarca come lei come il fidanzato abbiano costruito la loro ricchezza da soli, e come non ci sia nessun male a godersi il frutto del propri lavoro. La coppia non esclude un giorno di potersi sposare, e avere dei figli.