L’oroscopo di marzo: il Sagittario secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

SAGITTARIO

Quello di marzo è un cielo che ti chiede di confermare i tuoi obiettivi e di darci dentro fino in fondo per portare avanti le tue iniziative. Gli impegni lavorativi si rincorrono, spesso a causa di scadenze importanti, di progetti da consegnare o esami da sostenere. Chi ha recentemente iniziato un nuovo percorso professionale potrebbe risentire di un po’ di fatica, mentre chi si è trasferito in un altro paese (e sono molti i “Sagittari expat”) potrebbe avvertire più forte la nostalgia di casa, delle persone e delle abitudini di sempre. Si sa: negli “inizi” e nelle nuove partenze c’è sempre un’energia esplosiva, c’è l’adrenalina della conquista. Quando si “poggiano” gli entusiasmi iniziali, poi, si cominciano a vedere i reali contorni di un impegno. Ed è proprio “quello” il momento di confermare una scelta e dirsi: “sì, ho fatto proprio bene a intraprendere questa cosa”.

Ecco, marzo è un mese che potrebbe porti di fronte alla necessità di rinnovare una scelta, ma lo fa sostenendoti e spalleggiandoti con transiti che donano grinta, energia e idee chiare. Il Sagittario è entrato in un nuovo “capitolo” che lo vede più sicuro di sé e più consapevole del proprio valore. In questo periodo, essere riconosciuti e apprezzati diventa importante e torna una sana capacità di pretendere ciò che ti spetta. Molti sul lavoro diventano più esigenti e meno disposti a restare in silenzio nelle retrovie, in attesa che un capo si accorga del loro valore. Chi non si sente pienamente gratificato dal proprio lavoro, inizia a guardarsi intorno, in molti casi addirittura affiancando un’attività secondaria alla propria occupazione principale per arrotondare o per prepararsi a un cambiamento più radicale. Questo nuovo Sagittario, insomma, non si accontenta di ciò che passa il convento ma, al contrario, torna a muoversi per migliorare la propria posizione e ottenere ciò che gli spetta.

A questo risveglio energetico corrisponderà nei prossimi mesi un miglioramento concreto delle condizioni economiche e di lavoro, ma ancora a marzo bisogna andarci cauti con le spese, soprattutto per chi negli ultimi mesi si è lanciato in un investimento personale o professionale. Chi è in attesa di ricevere un pagamento, o di condurre in porto una trattativa, deve mettere in conto qualche ritardo, ma già dalla seconda metà del mese si recupera velocità grazie al buon aspetto del Sole e di Mercurio. Giovedì 23 e martedì 28 sono le giornate più interessanti per ricevere una conferma o una buona notizia. Strepitoso periodo soprattutto per i creativi, ma non bisogna impuntarsi se c’è da «correggere» o rimettere mano a un progetto.

A marzo si risveglia anche il cielo dell’amore, soprattutto nella seconda metà del mese grazie al bellissimo trigono di Mercurio, messaggero di incontri e nuovi contatti. Il cielo dei single si trasforma in un party di emozioni e nuove conoscenze soprattutto intorno a venerdì 10 e sabato 18. Con quest’affollamento, vien da dire «piatto ricco, mi ci ficco!», ma attenzione a non fare indigestione. I più temerari, infatti, potrebbero avventurarsi in più conoscenze, più innamoramenti, aprendo un vero e proprio «casting» di primavera. Va benissimo, ma attenzione a non renderti la vita complicata. Anche perché poi ci pensa l’inconscio a rimettere ordine e ti ritrovi a mandare un sms al numero sbagliato! Nonostante questo vento d’ardore, per altri versi a marzo il cuore sembra battere al rallentatore. Per i single significa vivere il momento, senza avere fretta di «definire» una nuova conoscenza. Per alcune coppie, invece, può costituire un invito a mettere a fuoco una situazione affettiva: non si può parlare di veri e propri dubbi, però qualcuno ha la sensazione che gli sfugga o gli manchi qualcosa. Osserva, senza prendere decisioni affrettate: molti orizzonti si chiariranno tra aprile e maggio, in un periodo che rappresenta un vero giro di boa per l’amore. Per le coppie più forti, questo cielo continua a contenere un invito importante: che aspettate a mettere in cantiere un bebè? E’ un invito che – simbolicamente parlando – tocca le coppie di ogni età: non è mai troppo tardi, infatti, per rilanciarsi/rinnovarsi e allargare i contorni di una relazione con un progetto a due. Che si tratti di un viaggio da fare insieme, del sogno di una nuova casa, o di qualsiasi altra cosa pensata, voluta e amata al plurale, è arrivato il momento di metterla in cantiere!

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.