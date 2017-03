L’oroscopo di marzo: i Gemelli secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

GEMELLI

Il cielo di marzo potrebbe darti l’impressione di essere “sotto esame”. C’è un filo di tensione generale, soprattutto nel lavoro, accompagnato dalla sensazione di avere tutti gli occhi addosso e di rischiare continuamente di fare passi falsi. Per alcuni, questa sensazione diviene concreta a causa di un esame o di una verifica da superare, o di un progetto da consegnare, insomma un banco di prova che richiede di dimostrare ciò che sono in grado di fare. Specialmente chi muove i primi passi in un nuovo lavoro o in un’attività intrapresa all’inizio di quest’anno, ora sente di doversi mettere in mostra per dimostrare il proprio valore.

In realtà, il senso d’ansia e di fatica che molti nati del segno vivono in questo periodo è più apparente che reale: dipende dal fatto che il Sole e Mercurio per le prime tre settimane del mese transitano in quadratura alta dai Pesci, un aspetto duro, difficile, che mette in risalto le responsabilità. Se provi a tornare con la mente agli scorsi anni, potresti renderti conto che anche in altre occasioni tra la fine di febbraio e metà di marzo hai affrontato un periodo in salita, un’ultima coda d’inverno più pesante e faticosa del solito. E’ un’ansia da prestazione – diciamo così – “stagionale”, che ti porta a non sentirti dle tutto all’altezza degli impegni e delle responsabilità della tua vita, e così via.

Nonostante questa sensazione di pesantezza, però, posso dirti che il tuo cielo è più sgombro e protetto degli scorsi anni: dalla metà del 2015 sei cresciuto tantissimo e sei riuscito a far fronte a nuovi impegni e responsabilità con una maturità che forse neanche tu sospettavi di avere. Che ti stai lasciando alle spalle alcune paure ataviche e che stai indossando una nuova sicurezza. Nella prima metà del mese, quella più impegnativa, hai comunque dalla tua un bellissimo sestile di Venere e Marte che ti sostiene e che ti aiuta a mantenere un buon equilibrio di coraggio, iniziativa e idee chiare. Insomma, benché mezzo bicchiere sia vuoto, non ti sarà difficile vederne anche la metà piena.

In realtà, infatti, marzo non è solo un mese di “fatica” ma anche di “frutti”: è il momento di tirare su le reti e vedere cosa contengono. Per chi ha seminato bene, queste sono settimane di ricompensa. Se hai investito in modo oculato senza lasciarti prendere da facili entusiasmi, concentrando le tue energie senza dispersioni, in questi giorni i tuoi progetti iniziano finalmente a portare frutti, con soddisfazioni economiche e con il riconoscimento del tuo valore, della tua intelligenza strategica e del tuo intuito.

Per molti, insomma, questo periodo coincide proprio con il completamento di un progetto cui hanno dedicato sforzi ed energie. Immagina uno scrittore che ha trascorso gli ultimi mesi a scrivere un romanzo, a correggerne le bozze, a rimettere in pista la storia ogni volta che sembrava scappargli dalle mani. Arriva il momento della pubblicazione: da un lato, il coronamento di uno sforzo fisico e creativo; dall’altro, la resa dei conti, il confronto con il gradimento e con il successo. In ogni caso, è un piccolo o grande traguardo, il momento di chiudere un capitolo e di aprirne uno nuovo.

La categoria più affaticata, in questo momento, è quella dei liberi professionisti, dei free-lance e degli imprenditori. Da un lato, infatti, è un cielo che invita a pianificare rigorosamente ogni iniziativa e ogni investimento, tenendo d’occhio la realizzabilità di un progetto e le possibilità di rientro. Dall’altra, l’opposizione di Saturno è un setaccio per tutti i rapporti con soci e collaboratori e in questo periodo sembra che andare d’accordo con gli altri sia più difficile. Diciamo pure che il tuo è un segno indipendente, un battitore libero per definizione, e rendere conto agli altri non ti viene spontaneo. Vorresti essere libero di decidere il “cosa, come e quando” di ogni tua iniziativa, e in questo periodo i rapporti potrebbero scorrere meno serenamente di quanto ci si fosse aspettato, o ci sono collaborazioni che creano attriti o tensioni. Occorre mantenere una certa diplomazia, perché già a marzo le cose andranno meglio. Nei casi più tesi, si comincia adesso a valutare di prendere strade separate.

A marzo sono “sotto esame” anche alcuni recenti rapporti affettivi. Chi all’inizio dell’anno si è lanciato a capofitto in una nuova relazione comincia a vedere che alcune distanze sono più difficili da colmare. Alcuni potrebbero aver inizialmente sottovalutato una lontananza geografica o una differenza caratteriale che, invece, dopo un po’ inizia a pesare di più. In alcuni casi più rari, ci potrebbe essere una doccia fredda rappresentata dal fatto che una persona conosciuta di recente non è del tutto “libera”, o che c’è un ex ancora molto presente nella sua vita. Questo, insomma, potrebbe essere un periodo di dubbi in amore, ed è bene esorcizzarli con l’arma del dialogo piuttosto che tenerli dentro, perché rischiano di “fermentare” e diventare più difficili da gestire. Le coppie forti non temono nulla, ma potrebbero trovarsi ad affrontare qualche discussione su scelte economiche che riguardano la casa, o i figli, o un trasferimento che non vede entrambi d’accordo. Anche per i single, la prima metà di marzo ha un cielo frenato dal dubbio, soprattutto se c’è una delusione del passato che scotta ancora. Certo, Saturno è un maestro severo che invita a non ripetere certi vecchi errori. Attenzione, però, a non lasciare che i suoi insegnamenti diventino un intralcio a vivere il presente e a costruire un futuro nuovo.

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.