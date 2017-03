L’oroscopo di marzo: l’Ariete secondo Simon and the Stars

OROSCOPO MENSILE

Marzo 2017

ARIETE

Marzo è l’anticamera di un nuovo importante inizio. Hai la sensazione (fondata) che qualcosa di nuovo stia per accedere, che il tuo cielo a breve ti offrirà un’occasione, una possibilità per rilanciarti o per rimetterti in gioco. Dopo lo smarrimento e la confusione di gennaio, dopo alcuni attimi di esitazione di febbraio, finalmente le cose tornano a girare per il verso giusto. Solo che, per il momento, procedono ancora con una certa lentezza che non ami. Le prime tre settimane del mese, infatti, risentono ancora del Sole in Pesci e percorrono la tua Dodicesima casa, zona di confine tra un “viaggio” che volge a termine e un nuovo “giro di vita” che sta per iniziare. Questo periodo, che dura fino al 21 marzo, mi fa sempre pensare alla pausa che un attore fa in camerino prima di entrare in scena. E’ il momento per ripassare le battute, per aggiustarsi il trucco, per gli ultimi ritocchi prima che si alzi il sipario. E’ un momento di riflessione, per mettere a fuoco le cose nella giusta prospettiva, più che di vera e propria “azione”. Dal 21 marzo, invece, il Sole torna nel segno e tutto riacquista velocità e dinamismo.

Per questo motivo, se in campo lavorativo aleggia una certa insoddisfazione, occorre avere ancora un po’ di pazienza perché, come dicevo all’inizio, le cose stanno per cambiare. Sono molti gli Arieti che da qualche tempo vivono un certo malcontento perché non si sentono abbastanza gratificati o stimolati, o perché hanno un contratto precario o poco garantito. O perché, penso ad esempio ai liberi professionisti, hanno voglia di rinnovare le proprie collaborazioni immettendo nuova linfa nel sistema. So che l’Ariete storcerà il naso, ma è una fase che richiede un certo equilibrismo da funambolo. Se è vero, infatti, che per molti si avvicina un’occasione importante per cambiare le cose, se non addirittura per cambiare strada, ma in questo periodo ogni grande o piccola “rivoluzione” richiede l’accurata pianificazione di ogni mossa. Per questa ragione, chi vive una situazione “tesa” al lavoro, in questo periodo potrebbe avvertire una forte tentazione di sbattere il pugno sul lavoro, ma al contrario è bene avere in mente un piano B soddisfacente e fattibile prima di imboccare la porta. Anche perché nei primi 10 giorni del mese Marte transita nel segno, stimolando il tuo naturale spirito di conquista e d’iniziativa. Mantiene alti i livelli di energia psicofisica e ti dona un grande carisma personale. Con Marte nel segno, fino al 10 non sarà facile accettare l’altrui autorità, e sarà bene fare un po’ di attenzione a non entrare in collisione con un superiore. Tieni a bada l’impulsività e privilegia i tuoi interessi di crescita nel medio e lungo termine.

Se hai letto le Previsioni 2017, sai perfettamente che quest’anno premia moltissimo la collaborazione con gli altri: con i giusti alleati, si cresce oltre ogni immaginazione. Con quelli sbagliati, si rallenta e si perdono occasioni importanti. Marzo è un mese importante anche in questo senso, e prosegue un trend già attivo a febbraio, con un cielo che può regalarti nuovi importanti alleati in grado di stimolarti e di affiancare il tuo cammino. Tieni ben aperti gli occhi, perché anche a marzo gli incontri più importanti possono accadere nei modi più impensati e meno usuali.

In amore, le coppie forti non temono nulla, a parte qualche nervosismo che proviene dal lavoro. Le coppie che, invece, vivono zone grigie di ambiguità sentono il bisogno di mettere le cose in chiaro. Penso soprattutto a chi vive una relazione con una persona non del tutto libera, o che non vuole impegnarsi fino in fondo, in questo momento sente il bisogno di mettere l’altro alle strette. Saranno molti i nati del segno che da adesso alla metà di marzo metteranno alle corde un partner sfuggente o ambiguo: o dentro o fuori. E diciamo pure che se in campo lavorativo consigliavo di attendere, in amore se qualcuno si sente di dare un “aut-aut” è giustissimo farlo. Questo nuovo Ariete targato 2017 non accetta più di scendere a compromessi che tradiscano i suoi desideri e le sue aspirazioni e se una relazione proprio non va, non ha paura di prendere il toro per le corna. Più che altro, sta cambiando il tuo modo di amare, sta diventando più maturo e assoluto e pretendi lo stesso dall’altra parte. Ne sa qualcosa chi in questo periodo sta valutando la possibilità di riaccogliere un ex e dargli una seconda chance: d’ora in poi si “gioca” con regole chiare, senza ripetere gli errori di un tempo o ricadere in vecchi schemi comportamentali. Altrimenti, avanti il prossimo!

Questo oroscopo è dedicato a Rosa e a tutte le persone che ogni giorno lottano contro la Fibrosi Cistica. Quello che abbiamo creato in questi quasi 4 anni insieme è molto più di una pagina di astrologia: io la vedo di più una comunità di persone accomunate da una sensibilità fuori dal comune, e vi ringrazio sin d’ora per tutti i piccoli o grandi gesti di sensibilità che vorrete dedicare a questa causa.