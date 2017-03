Torino, abbandona il figlio in macchina e se ne va a ballare in discoteca: arrestato

Dovrà rispondere di abbandono di minore un autotrasportatore 35enne di origine straniera residente in provincia di Cuneo, che ha lasciato il figlio di 12 anni in macchina, in un parcheggio isolato di Santena (in provincia di Torino), per andare a ballare in discoteca.

TORINO, ABBANDONA FIGLIO IN MACCHINA E VA A BALLARE IN DISCOTECA

Intorno alle 2 di ieri notte, i militari hanno notato un’auto con il motore acceso e chiusa a chiave con un bambino che dormiva sul sedile posteriore. Il minore ha dichiarato ai carabinieri che il padre, intorno alle 22, gli aveva detto di stare tranquillo e di dormire in macchina. L’uomo è stato rintracciato poco dopo le 3 all’interno della discoteca, il locale nel locale ‘Amanecer’. Il minore è stato affidato alla zia paterna mentre è stato arrestato e collocato ai domiciliari.

(Foto da archivio Ansa)