Virginia Raggi nominerà oggi il nuovo assessore all’Urbanistica, che prenderà il posto di Paolo Berdini nella sua giunta. L’arrivo del sostituto di Berdini, che ha abbandonato l’incarico dopo le polemiche suscitate per un suo colloquio molto duro nei confronti del sindaco, è considerata come certa dalla maggior parte dei quotidiani. Il nome più accreditato, pressoché sicuro, per essere il nuovo assessore all’Urbanistica di Rome è Luca Montuori. L’architetto, professore associato, è il capo di gabinetto del vicesindaco Luca Bergamo. La nomina di Montuori sembra molto simile all’incarico di assessore al Bilancio affidato ad Andrea Mazzillo. Come Mazzillo anche Montuori è una personalità interna alla giunta Raggi, conosciuta dal sindaco e giudicata affidabile tanto dalla squadra M5S in Campidoglio quanto dai vertici pentastellati. Come Mazzillo e Bergamo Luca Montuori ha un percorso politico vicino al centrosinistra romano. Nel 1999, quando il sindaco era Francesco Rutelli, Montuori era stato responsabile del premio di architettura Borromini organizzato da una società legata al Comune di Roma. Dal 2004 al 2008, durante l’amministrazione Veltroni, l’architetto era stato consulente dell’amministrazione cittadina per quanto riguarda l’ambito urbanistico.

Luca Montuori era stato inoltre il responsabile del comitato elettorale di Luca Bergamo quando il vicesindaco si era candidato alle comunali di Roma del 2006 nelle liste dell’Ulivo, come indipendente a sostegno del sindaco Veltroni. Il legame con Luca Bergamo, consolidato da molti anni, è proseguito con la giunta Raggi. A luglio del 2016 Bergamo è stato indicato come assessore alla Cultura, che ha indicato come proprio capo di gabinetto Montuori. Da fine dicembre Luca Bergamo è inoltre diventato il nuovo vicesindaco. Secondo Il Messaggero il nuovo assessore all’Urbanistica sarà affiancato da sei consulenti scelti dalla Casaleggio Associati. Tra questi ci sarà anche Luca Lanzalone, l’avvocato incaricato di trovare un accordo per risolvere il problema del nuovo stadio della Roma, compito riuscito.

Fotocopertina: Andrea Ronchini/Pacific Press via ZUMA Wire