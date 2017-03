Spagna, fanno il trenino ed escono dal ristorante senza pagare il conto da 2mila euro

Fare il trenino al ritmo di musica al ristorante, uscire dal locale e poi dileguarsi, senza pagare il conto da 2mila euro. È la singolare trovata di un gruppo di 120 clienti che in Spagna (a Bembibre, una cittadina a Nord di Madrid) durante di un pranzo di battesimo hanno deciso di far perdere le loro tracce. Gli ospiti, dopo aver mangiato e bevuto a volontà hanno approfittato di un momento di confusione per dirigersi verso l’uscita e scomparire nel nulla ingannando il ristoratore che aveva diritti ad un incasso rilevante.

SPAGNA, VIA DAL RISTORANTE SENZA PAGARE FACENDO IL TRENINO

La storia è stato raccontato da diversi media locali. Secondo il proprietario del ristorante (l’episodio è avvenuto all’Hotel Carmen, piccolo albergo con un ristorante annesso) i 120 ospiti andati via senza pagare il conto non sarebbero spagnoli ma dell’est Europa. A confermare la premeditazione della fuga è stata la carta di credito falsa lasciata a garanzia per l’importo di 900 euro (meno della metà delle spese sostenute dal ristorante).

