With Me, l’app che ti consentirà di fare selfie e parlare con i morti

L’app che consente di scattare selfie e parlare con i morti. Non è l’oggetto di una scenetta comica ma quanto realmente realizzato da un’azienda specializzata in tecnologie 3D. L’applicazione che supera la frontiera dell’aldilà arriva dalla Corea del Sud, si chiama ‘With Me’ ed è stata messa a punto dalla Elrois. Il programma consente di scattare selfie e parlare con persone che non sono fisicamente presenti, siano esse parenti e amici lontani, celebrità o anche cari estinti.

LEGGI ANCHE > Negli Usa YouTube sfida la tv: 40 canali in streaming a 35 dollari al mese

APP PER SCATTARE SELFIE E PARLARE CON I MORTI

L’app è stata presentata al Mobile World Congress di Barcellona, suscitando molta curiosità. Per il funzionamento dell’applicazione è indispensabile la tridimensionalità. La app come primo passo richiede di scannerizzare in 3D le persone che si vogliono tenere a portata di smartphone. Lo scanner consente di creare un avatar dei propri cari, che poi possono essere fatti comparire mentre ci si scatta una foto. Grazie all’intelligenza artificiale ‘With me’ permette di dialogare con l’avatar, così da far sentire più vicino chi è lontano o è passato a miglior vita. «Abbiamo progettato l’app per chi ha perso un membro della sua famiglia”, ha spiegato, in un’intervista alla Bbc, Eun Jin Lim di Elrois. «Per esperienza personale, ho perso mia nonna qualche anno fa e rimpiango molto di non avere alcuna foto insieme a lei. In quel caso sarebbe stato bello poter usare i nostri avatar».

(Foto da archivio Ansa. Credit: EPA / ANDREW GOMBERT)