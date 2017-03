Nigel Farage viene sgridato da una bimba di 5 anni

Nigel Farage è stato investito come cavaliere durante una cerimonia-gioco da una bambina di cinque anni. L’investitura è andata in onda su RT ed è diventata virale specialmente per le parole ingenue della piccola: «Mia mamma dice che tu odi gli stranieri».

guarda il video:

Il popolo di Twitter ha ovviamente adorato la piccola che ha sgridato, a modo suo, il leader dell’UKIP.

every headline about this was “farage gets knighted on RT” and not “farage gets rekt by 5 year old” https://t.co/trEfqAJAIu — libby watson (@libbycwatson) 3 marzo 2017

That girl is my queen! Nigel Farage ‘knighted’ in bizarre TV skit. https://t.co/KJx2nxsVyv — soeren petsch (@herr_schaft) 4 marzo 2017