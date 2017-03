Coppa del Mondo, Corea: Sofia Goggia arriva prima e vince

Sofia Goggia vince per la prima volta nella Coppa del mondo, sulla discesa di Joengseon, in Corea del Sud. La 24enne bresciana, atleta delle Fiamme gialle, ha sciato battendo per soli 7 centesimi la statunitense Lindsey Vonn. Terza invece la slovacca Ilka Stuhec.

SOFIA GOGGIA QUARTA IN CLASSIFICA PER LA COPPA DEL MONDO IN COREA

Sofia arriva prima, davanti alla campionessa americana che detiene il record di vittorie in coppa del mondo e la vittoria di St. Moritz. Sempre per le posizioni azzurre al nono posto si piazza Johanna Schnarf, al decimo Verena Stuffer. Elena Curtoni è arrivata al 16mo posto e Federica Brignone al 20mo.

Attualmente la classifica della coppa del mondo vede la statunitense Mikaela Shiffrin prima con 1323 punti. A seguire Stuhec con 1085 e Gut con 1023. L’italiana Goggia sale a 921, piazzandosi in quarta posizione. Domenica ci sarà il supergigante, visibile in tv alle ore 3 italiane.

«Sono molto felice per questa vittoria – ha dichiarato la campionessa bergamasca – la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato, a partire dallo staff tecnico, al preparatore, all’osteopata e via dicendo: tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia».

(foto copertina Ansa, Michael Kappeler/dpa)