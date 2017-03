Jon Snow è stato avvistato a Napoli. L’attore Kit Harington sta girando un nuovo spot pubblicitario per il profumo “The One” for man di Dolce e Gabbana.

KIT HARINGTON A NAPOLI: GIRA MATTEO GARRONE

La città ovviamente è in subbuglio ed è scattata subito la corsa all’attore. Dolce e Gabbana scelgono ancora una volta la città partenopea per il loro prodotti. Ora, per promuovere il profumo maschile “The One” ci saranno diverse scene girate a San Gregorio Armeno, i Decumani, i Tribunali.

Per girare lo spot che coinvolge la star di Game of Thrones c’è niente meno che Matteo Garrone.

Eh niente…che devo dirvi.. #kitharington #aiuto #gameofthrones #staytuned Un post condiviso da Valeria Angione® (@valeriangione) in data: 3 Mar 2017 alle ore 02:48 PST

(foto via Giulia‏ @Krisvbian )