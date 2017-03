Gianluca Grignani ha distrutto la stanza di un hotel a Milano?

Gianluca Grignani è di nuovo finito al centro di gossip vari. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo per il settimanale Oggi sembra che il cantante abbia distrutto la camera di un noto albergo a Milano durante la settimana della moda.

“A Milano si dice che durante la settimana della moda Gianluca Grignani, 44, abbia vissuto l’ennesima notte brava. Si dice che in uno stato di agitazione abbia distrutto la stanza di un noto hotel milanese che lo ospitava. Con lui pare ci fosse anche un caro amico. Cosa c’è dietro la bravata? Ah, saperlo”

GIANLUCA GRIGNANI: TOUR ACUSTICO DA MARZO

Finora Grignani non ha commentato l’indiscrezione, un gossip che potrebbe rivelarsi falso. Il cantante l’11 marzo inizia il suo tour acustico nei teatri: si tratta delle 17 canzoni già proposte a dicembre nei due concerti-evento tenutosi a Milano e Roma, per festeggiare i 20 anni di carriera.

Si inizia l’11 marzo dal Volkshaus di Zurigo, in Svizzera, per poi proseguire con le tappe italiane. Via il 24 marzo al Teatro Moderno di Grosseto, il 14 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 al Teatro dei Marsi di Avezzano (L’Aquila), il 27 al Teatro Nuovo di Milano, il 29 al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona), il 3 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), il 4 al Teatro Coccia di Novara e il 19 al Teatro Openjobmetis di Varese.

(in copertina foto ANSA/ US/ FRANCESCA DALL’OLIO)