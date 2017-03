Vinny il ragazzo che è diventato un alieno

In questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, dal fan che ha speso 200.000€ per diventare il sosia di Madonna, al Ken umano, fino all’uomo che ha cambiato sesso per essere Jessica Rabbit, ma Vinny Ohh li supera tutti.

Questo 22enne americano si è sottoposto a 110 interventi per diventare un alieno senza sess0.

“ Voglio essere un essere alieno senza sess0, voglio che quello che è il mio io interiore si rifletta all’esterno. Voglio essere un ibrido. Potrei vivere senza organi sessuali quindi perché dovrei averne? “.

12 interventi riempitivi alle guance, 35 trattamenti in tutto il corpo, il laser al viso, 5 peeling, 5 operazioni al naso, 2 alla fronte, 15 filler per le labbra e decine di sedute di botox, il tutto per la modica cifra di 50.000€, ma non è finita perché Vinny ha intenzione di spenderne altri 160.000.

“Recentemente ho fatto dei trattamenti intorno agli occhi, ma presto mi farò rimuovere i genitali.”

Ognuno spende i suoi soldi come vuole, ma… un alieno?!