Calcio, paura a La Coruna: Fernando Torres perde conoscenza dopo uno scontro di gioco | VIDEO

Attimi di paura ieri sera allo stadio ‘Riazor’ di La Coruna per l’amato calciatore spagnolo Fernando Torres. Nel corso della partita di Liga contro il Deportivo la Coruna l’attaccante dell’Atletico Madrid ha perso conoscenza, dopo aver battuto la testa sul terreno, in seguito a uno scontro. Torres, 32 anni, ex milanista, è finito in ospedale e verrà sottoposto oggi a nuovi esami. L’attaccante è uscito dal campo di gioco con un collarino rigido e in barella, tra gli applausi del pubblico.

(Immagine e video da YouTube)