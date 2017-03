In America va di moda farsi tatuare le lentiggini sul viso

Lo scorso aprile il sito di incontri Match.com è stato costretto a levare dalla metropolitana di Londra un manifesto che recitava pressapoco così: Se non ti piaccio le tue imperfezioni, a qualcun altro piaceranno. Come testimonia la foto, è chiaro che le citate “imperfezioni” in realtà erano lentiggini.

Probabilmente, se avete le efelidi anche voi in qualche momento della vostra vita avete avuto problemi ad accettarle. Ovviamente le lentiggini non sono imperfezioni, anzi in molti che non le hanno le vorrebbero. Questo desiderio raggiunge il culmine in America dov’è scoppiata la moda di farsi tatuare sul viso delle piccole macchioline rosse.

L’articolo è tratto dal sito di beauty Makeup Delight.