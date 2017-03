McDonald’s punta tutto sulla consegna a domicilio

McDonald’s punta sulla consegna a domicilio. La catena di fast food è in perdita. Dal 2012 ha perso circa 500 milioni di clienti e ora si punta tutto sul pagamento degli ordini online.

MCDONALD’S DOMICILIO COME NUOVA FORZA DEL FAST FOOD

“Il mercato delle consegne dei ristoranti – ha chiarito la vicepresidente Lucy Brady – vale 100 miliardi di dollari e sta crescendo. C’è una significativa opportunità che non abbiamo ancora usato. Ci stiamo concentrando sui cambiamenti che hanno un grande vantaggio per la maggior parte dei clienti nel breve termine”.

Secondo quanto riferisce il sito Crain’s, ordini e pagamenti potranno essere fatti tramite mobile. Per ora la fase beta è in Florida, avviata a gennaio, grazie a UberEats.

(foto via Facebook Mc Donald’s Italia)