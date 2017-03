Lego omaggia le donne della Nasa per ricordare il loro lavoro spaziale

La NASA non sarebbe La NASA senza l’apporto di tutte le donne che hanno lavorato alla celebre agenzia spaziale. Lego per celebrarle ha creato un set con le figure femminili più importanti della storia americana.

La versione preliminare del set, che sarà disponibile nei negozi Lego a partire dalla fine di questo 2017, è stata lanciata dalla geniale Maia Weinstock.

THANK YOU to all who supported this project… Having @LEGO bring your vision to kids everywhere is a dream come true — and you helped!! pic.twitter.com/JELmB8OZyz

— Maia Weinstock (@20tauri) 28 febbraio 2017