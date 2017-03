Giusy Ferreri è incinta: «Sono al terzo mese»

«Sono al terzo mese. So che il primo trimestre è un periodo delicato e credo di averlo sentito sul palco di Sanremo: avevo il fiato corto e palpitazioni fuori controllo, temevo anche nausee». Giusy Ferreri è incinta. «L’ho scoperto due settimane prima di andare a Sanremo: ho detto, bene», ha dichiarato la cantante che domani lancerà il suo nuovo disco “Girotondo”.

GIUSY FERRERI INCINTA: SUL PALCO DI SANREMO IN DOLCE ATTESA

«Quando nascerà – ha spiegato – sarà un cambiamento, ma se il destino ha voluto che una vita nascesse in me, questa si dovrà adeguare alla mia esistenza un po’ zingaresca. A me sarebbe piaciuto già vivere così da piccola, girando, e un po’ l’ho fatto con i miei genitori che si sono spostati tanti. Ma certo il mio sarà un viaggio più divertente, perché è un viaggio artistico». Le date di Roma (4 aprile) e Milano (12 aprile) verranno forse posticipate.

(foto copertina via profilo ufficiale Fb, Giusy Ferreri)