Justin Trudeau è probabilmente il leader politico più popolare al mondo. Giovane e di bello aspetto, il primo ministro del Canada continua a riscontrare grande successo sui social media, da lui coltivati con grande abilità. Nei giorni scorsi sono state diffuse alcune sue foto di quando era giovane, che lo ritraggono anche a torso nudo. Le immagini di Justin Trudeau senza maglietta hanno fatto il giro della rete, facendo esclamare di gioia molte fan su Twitter e Facebook, dove sono state condivise.

Ecco un tweet in cui una donna rimarca come il giovane Justin Trudeau potrebbe non rispondere ai suoi messaggi per vent’anni e verrebbe ringraziato per il tempo concesso.

Young Justin Trudeau could leave me on read for twenty years and I’d thank him for his time. pic.twitter.com/AJogPBGqQE — Roonil Wazlib (@shman0verb0ard) 1 marzo 2017

In questo altro tweet una donna scrive che ringrazierebbe Justin Trudeau anche se le passasse sopra il suo corpo con un Tir.