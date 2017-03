L’epic fail di Paola Binetti che cita Cesare Pavese per Dj Fabo

«Fabo non rinunciare a vivere! A suo tempo… Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. No all’eutanasia e no all’accanimento terapeutico..». Mentre Fabiano Antoniani, tetraplegico, si preparava a dire addio al mondo dopo anni di cecità e immobilità la deputata Udc esortava il 39enne a non scegliere l’eutanasia. Citando però i versi di Cesare Pavese, morto suicida il 27 agosto 1950.

@paolabinetti ma citi Pavese che s’è ammazzato? — Roberto Blind^ (@justwaitingfor) 27 febbraio 2017

Tanti ricordano alla parlamentare la gaffe. «Ne ho visti pochi di epic fail così», commenta un followers sotto al cinguettìo. Più avanti Binetti ha provato a metter una toppa: «Cesare Pavese, poeta e scrittore morto suicida, riflette nei suoi scritti una forte depressione che ne ha realmente condizionato le scelte». Sarà, ma a molti lo scivolone non è passato inosservato.