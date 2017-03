Chi lo dice che i musei sono noiosi a prescindere? In giro per l’Europa ne esistono diversi che spiazzano per la tematica attorno a cui sono costruiti. Vologratis, uno dei maggiori siti di travel in Italia ne ha scovati un bel gruppo che meritano se non di essere visitati almeno di essere cliccati.

I musei più strani d’Europa Ti sei mai chiesto quali sono i musei più strani d’Europa? Il nostro continente è pieno di collezioni splendide, come quelle conservate nei musei di Londra o delle tante città italiane. Di sicuro però non mancano i luoghi più insoliti e unici nel loro genere. Insomma, visto che sono estremamente curiosa, sono andata alla ricerca dei Musei più strani d’Europa e ora li voglio condividere con te! Museo del Tosaerba, Inghilterra Il Museo del Tosaerba (British Lawnmower Museum) si trova a Southport, in Inghilterra. Al suo interno custodisce modelli antichi e moderni, brevetti e progetti che riguardano queste macchine da giardino. La collezione nasce dalla passione di Brian Radam e oggi vanta anche diversi modelli appartenuti a personaggi famosi. Chi non vorrebbe vederla? Museo delle Fogne, Francia Il Museo delle Fogne (Museée des Égouts) si trova a Parigi. O meglio, sotto Parigi. Si tratta infatti di un museo sotterraneo che permette di conoscere e capire il sistema fognario della capitale francese. Lungo il percorso si possono scoprire la sua storia, il suo funzionamento e, sì, tutti i suoi odori. Museo Fallologico Islandese, Islanda Il Museo Fallologico Islandese (Hið Íslenzka Reðasafn) di Reykjavík è un luogo davvero particolare. Al suo interno sono conservati, disseccati o in formaldeide, oltre duecento apparati genitali maschili. La maggior parte apparteneva ad animali che vivono o hanno vissuto sull’isola, ma uno è di un cittadino islandese che ha deciso di donarlo dopo la sua morte. Sono scelte anche queste. Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia, Italia Il Museo del Rubinetto si trova a San Maurizio d’Opaglio, in provincia di Novara. Lo scopo principale di questo spazio espositivo è quello di approfondire il rapporto tra l’uomo e l’acqua, l’igiene e le innovazioni che la riguardano. È un museo unico nel suo genere. Museo delle Pompe di Benzina, Italia Il Museo Fisogni della Stazione di Benzina nasce nel 1966 a Tradate, in provincia di Varese. Custodisce oltre cinquemila oggetti legati alle stazioni di servizio: pompe, targhe, grafiche, oliatori, compressori e chi più ne ha più ne metta. Oggi è il più completo al mondo. Museo dei Carri Funebri, Spagna All’interno del Museo dei Carri Funebri (Museu de Carrosses Funebres) di Barcellona sono esposti diciannove pezzi databili tra la fine del XIX secolo e la metà del XX. Oltre ai diversi carri funebri, qui si possono trovare anche molte informazioni e una galleria fotografica dedicata alle sepolture più importanti avvenute in città. Museo delle Palle di Neve, Austria Il Museo delle Palle di Neve (Schneekugelmuseum) si trova a Vienna ed è sicuramente un luogo magico. Qui sono raccolte centinaia di palle di vetro create dall’artigiano viennese Erwin Perzy, nipote dell’uomo che inventò questi oggetti nel 1900. L’istinto è quelle di capovolgerle una dopo l’altra. Conoscevi uno di questi musei? Quale ti incuriosisce di più?

fonte foto Pixabay