Qual è il colore della primavera 2017?

Dopo il successo, in positivo e negativo, che ha avuto l’outfit della nuova First Lady americana, pare proprio che il baby blue, sia diventato il colore della Primavera 2017.

I colori pastello sono quelli che più piacciono, e che più vengono indossati, nel periodo primaverile. Rosa cipria, verde chiaro, giallo paglierino e per l’appunto, il tanto decantato e amato baby blue.

L’outfit di Melania Trump, vestita in Ralph Lauren, ha proprio ispirato il trend della prossima stagione. Un colore sobrio, elegante, classico ma anche molto particolare, se indossato in maniera corretta.

Se date uno sguardo su internet, vedrete come i vari shop online sono pieni di capi d’abbigliamento in queste tonalità. L’azzurro baby è davvero molto apprezzato e amato un po’ da tutti.

Lo si può indossare per un outfit casual di giorno o di pomeriggio, oppure dare dei cenni di colore, con gli accessori, per un outfit serale. E’ un colore basic, facilmente abbinabile con altri colori più accesi, oppure con colori “classici”.

Attualmente ci sono davvero moltissimi capi d’abbigliamento, accessori e scarpe di questo colore. In qualsiasi negozio andiate, o qualsiasi sito visitiate, il colore del momento è il baby blue!

Quali sono allora i capi, in baby blue, che più andranno di moda per la prossima stagione? Quali accessori dovremmo comprare? Ci sono scarpe di questo colore? Ecco, per voi, una selezione di alcuni dei capi e accessori più belli in azzurro baby!

Che ne pensate di questo colore? Vi piace? Iniziate a creare la vostra wishlist per la primavera 2017, perché di capi così, quest’anno, ne vedrete davvero tantissimi! ;)