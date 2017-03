Giulia Calcaterra, naufraga de Isola dei famosi 2017 è stata lasciata ieri in diretta tv. La ex velina di Striscia la Notizia è stata informata da Alessia Marcuzzi. Il suo Diego Dario non avrebbe digerito il feeling della concorrente con Simone Susinna. «Non ho fatto niente di male nei suoi confronti – ha spiegato Giulia in studio – né fuori né qui. Sono espansiva di mio e mi comporto sempre così. Pensavo che lui fosse intelligente da capire che tra me e Simone è soltanto amcizia. Comunque non ci credo che mi abbia lasciato per questo motivo, non c’è nemmeno un suo virgolettato».

Anche se si da l’ex velina per single in realtà il suo fidanzato Diego Dario, dopo le indiscrezioni uscite, non ha voluto rilasciare interviste o dichiarazioni. Sul suo profilo Facebook incoraggia ancora la ex velina: “Fate rimanere Giulia in quell’Isola! Perché merita di stare lì!!! È l’unica cosa che ho da dirvi“.

Solo le prossime settimane chiariranno le cose tra i due. Per ora contenti loro, contenti tutti.

(foto via Instagram @giuliacalcaterra)