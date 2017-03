La storia di Giulia: in 23 ospedali per riuscire ad abortire

Giulia ha quarantuno anni. Libero-professionista, è mamma, ha due bambini. Per procedere all’interruzione volontaria della sua terza gravidanza, ha contattato 23 ospedali. Un corsa disperata nell’Italia 2017 e raccontata oggi sul Gazzettino di Padova:

«Non doveva succedere, uso la spirale, mai e poi mai mi sarei aspettata una nuova gravidanza. Ho iniziato a fare qualche telefonata, inizialmente mi sono mossa pensando fosse relativamente semplice, contattando il mio ginecologo, l’ospedale di Padova. Mi sono accorta subito che tentennavano, da lì è iniziata un’odissea». Una dopo l’altra, Giulia contatta 23 strutture ospedaliere. Le risposte erano le più disparate: non ce la facciamo, siamo già al limite, non riusciamo a stare nei tempi, ci sono le vacanze, sono tutti obiettori, il problema non è solo trovare un medico ma anche l’anestesista può essere obiettore di coscienza, quindi dobbiamo convogliare in sala operatoria in una sola giornata professionisti non obiettori