Si lasciano per un po’. Katy Perry e Orlando Bloom, dopo un anno di relazione si prendono una pausa. Lo comunicano ufficialmente, sfatando le indiscrezioni di queste ultime settimane.

(foto via @katyperry, @orlandobloom – Instagram)

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM SI PRENDONO UNA PAUSA

«Prima di gossip o false indiscrezioni, Orlando e Katy in questo momento hanno deciso di prendersi un rispettoso e amorevole spazio», hanno dichiarato i loro portavoce a People.

La coppia è stata avvistata al party post-Oscar di Vanity Fair ma è rimasta insieme solo per la foto di rito. Il resto del tempo lo hanno trascorso in mezzo agli amici, rivelando una certa freddezza. Nelle ultime settimane i due sono stati entrambi impegnati in eventi separati. Da una parte Orlando Bloom e la sua missione Unicef in Niger, dall’altra Katy con la promozione del singolo “Chained to the Rhythm”. Tra i due scattò la scintilla al party di chiusura del Golden Globe 2016. Da quel momento in poi è stato un crescendo di foto insieme fino alla sorpresa di compleanno, per i 40 anni di lui, a gennaio. Poi il tracollo. Magari allontanarsi un po’ servirà ad entrambi.

(in copertina Orland. Credit Image: © Future-Image via ZUMA Press)