L’Ombra della Guerra, la rabbia dei fan: «C’è un soldato di colore»

Il videogioco che si ispira al genio di Tolkien, ovvero La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra, è ora disponibile in limited edition.Uscirà il 25 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ma qualcosa sta facendo indispettire diversi fan in rete. Nel trailer che riprende la mitologica saga tolkiana compare un soldato di Gondor, di colore. E Tolkien non avrebbe previsto nelle sue opere una carnagione simile.

A parlare della curiosa vicenda è in Italia sono alcuni siti di settore come Multiplayer e Everyeye. Finora però si dibatte solo oltreoceano. Su Reddit sono partite diverse discussioni tra i fan che si dividono tra pro trailer e chi invece è rigido sulla vicenda.