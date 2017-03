8 marzo: fate come Alicia Keys, NoMakeup

L’ 8 marzo implica i soliti strascichi sul fatto se sia giusto e sensato dedicare una giornata specifica per celebrare la donna o se non sarebbe meglio abolire la ricorrenza per garantire un trattamento egualitario sempre, in tutti i giorni dell’anno. Come tutti i cambiamenti che riguardano la società, la soluzione ideale sarebbe riuscire a cambiare la testa delle persone, ma non è una cosa semplice, serve tempo e soprattutto impegno da parte di tutti.

Tra le iniziative per ribellarsi alla percezione che si ha della donna c’è quella del movimento No Makeup a cui ultimamente ha aderito anche Alicia Keys che in più di un’occasione si è mostrata senza trucco. L’articolo originario è comparso su Makeup Delight.

Il Movimento #NoMakeup Da qualche mese ormai Alicia Keys si mostra in pubblico senza make-up: non per pigrizia ma, come lei ha dichiarato, “per ribellarsi a quelle che sono le aspettative nei confronti di una donna.”Premetto che la trovo una decisione che richiede coraggio (almeno per me!)

(Foto Alicia Keys, via Instagram)