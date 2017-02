8 Marzo: una SPA per rilassarvi

Se quest’anno volete rilassarvi, potreste approfittare della festa delle donne, staccare il cellulare, lasciare a casa eventuali fidanzati, mariti e figli e regalarvi qualche ora in SPA. Se l’idea vi stuzzica nell’articolo di Makeup Delight, trovate le 10 migliori SPA d’Italia.

Eh già, è giunto proprio il momento di ritagliarsi del tempo per ricaricarsi un po’, ma onde evitare che la ricerca del posto giusto per rilassarsi diventi essa stessa un motivo di stress, non perdetevi questo articolo in cui vi parlo delle 10 Spa più belle d’Italia

Le 10 spa più belle d’Italia:

VAIR (Brindisi)

Ha come punto focale la naturopatia e la psicosomatica, la promessa è quella di riequilibrare mente e corpo e garantiscono che si ritorna completamente rinati dopo un’esperienza da loro. Non proprio economica, ma se torno a casa con mente e corpo riequilibrati, forse ci faccio un pensierino.

MEZZATORRE RESORT E SPA (Ischia)

E’ un hotel con Spa annessa, direttamente collegata a una baia privata sul mare e provvista di piscina di acqua di mare riscaldata…sto già prenotando.

APPRODO THALASSO SPA (Salerno)

Una struttura super moderna, immersa in un contesto bucolico e incontaminato. E poi a pochi passi fanno la mozzarella di bufala più buona del mondo. Come dire, uniamo l’utile al dilettevole.

LEFAY RESORT E SPA (Lago di Garda)

Udite udite è stata premiata ai Word SPA & Wellness Awards di Londra come la Spa più bella del mondo. Orgoglio italiano, ora però toccherà verificare di persona per vedere se è veramente un paradiso come dicono, faremo questo sforzo.

BAUER PALLADIO (Venezia)

La struttura è un ex convento del 1700, ben 8 sale hanno la vista che danno sulla Basilica, tantissimi trattamenti moderni e tradizionali più il meraviglioso vino veneto. Ok, dove si da l’acconto?

PARK HOTEL AI CAPPUCCINI (Gubbio)

Trattamenti, massaggi, buon cibo, piscina riscaldata al chiuso di 24 metri e… la possibilità di fare trattamenti estetici direttamente in camera. Questo sì che è vacanza!

TRILUSSA PALACE HOTEL (Roma)

Nel cuore di Roma, vicino il famoso quartiere Trastevere questa Spa ha molto da offrire. Le sale hanno viste mozzafiato sulla Città Eterna, il cibo è ottimo e l’arredamento particolarmente ricercato pieno di oggetti d’arte in vetro di Murano. Da andarci subito.

GRAND HOTEL TERME (Sirmione)

Tra le mille cose che propongono parlano di “lettini effervescenti”, non so cosa siano ma voglio assolutamente provarli. Specializzati in percorsi benessere di coppia. Il periodo mi sembra quello giusto!

FORTE VILLAGE (Cagliari)

Centro di bellezza specializzato in talassoterapia, molto invitante il bagno di vapore con erbe medicinali, sembrano rimetterti in sesto. Tutta l’esperienza della tradizione indiana racchiuso in questo bellissimo centro.

GROTTA GIUSTI (Munsummano – Toscana)

Piscina termale di 750mq, cascate, idromassaggio subacqueo (lasciatemi qui!) ma la vera chicca è la grotta di sale dove si può stare a fare una sauna di vapore salato defaticante e ricostituente. E chi esce più da li?!



Ragazze, io direi che ce lo meritiamo proprio. Tutto questo conquistare il mondo non ha affaticato anche voi? Allora prendiamoci una pausa, stacchiamo da tutto e tutti e andiamo a rilassarci un po’.

Vado a prendere ciabattine e telo, vi aspetto!

A presto!!!