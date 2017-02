Isola dei Famosi: Moreno denunciato per molestie

Nella quinta puntata dell’Isola dei famosi 2017 Alessia Marcuzzi rischia di dover parlare della denuncia avviata nei confronti di Moreno. Una denuncia che probabilmente il rapper non sapeva di avere e da cui si dovrà difendere nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia il naufrago avrebbe ricevuto una denuncia per molestie sessuali. A denunciarlo una 28enne bresciana, Angelica, impiegata e cantante per passione. Riporta il Giornale di Brescia:

«Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo» ha riferito la ragazza agli agenti di Polizia in Stazione centrale a Milano dove ha sporto denuncia.

I fatti sarebbero accaduti all’ottobre scorso, quando la giovane, convinta di partecipare ad un provino, viene invitata da un agente di moda amico di Moreno a spogliarsi: «In quel momento Moreno Donadoni, presente nella stanza – ha raccontato la 28enne – cominciando a palpeggiarmi cercava un rapporto sessuale».

orta anche un virgolettato della ragazza: “Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo”. Queste parole Angelica le avrebbe riferite agli agenti di Polizia della stazione centrale di Milano dove avrebbe sporto denuncia.