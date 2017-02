Cinque cose che non sapevi su La La Land

La La Land ha vinto diversi Oscar anche se il miglior film è andato a Moonlight (con tanto di gaffe). Damien Chazelle ha conquistato l’Oscar per La regia, Emma Stone quello per La migliore attrice protagonista, Justin Hurwitz per La colonna sonora e La canzone, City of Stars. La pellicola ha anche vinto le statuette per La miglior fotografia e per La scenografia. Quello che però forse non sapete sono alcune curiosità sul celebre musical.

LA LA LAND CURIOSITA’: CINQUE COSE CHE NON SAPEVI SUL FILM DI DAMIEN CHAZELLE

1 Olivia Hamilton, compagna di Damien Chazelle (scrittore e regista del film) partecipa in un cameo nel film. Fa la parte di Bree (la ragazza Gluten Free). Chazelle ha però dato anche un credit come executive producer alla sua ex moglie Jasmine McGlade, nella stessa pellicola.

2 Ricordate la celebre frase di Ryan Gosling: “Questa è Los Angeles, dove tutti venerano ogni cosa e non danno valore a nulla“? Bene, in realtà è una frase che la compagna dell’attore, Eva Mendes, pronunciò a Ryan tempo fa. Gosling chiese di portarla nel copione diventando così una delle frasi più belle della pellicola.

3 La rampa usata all’inizio del film La La Land è la stessa usata nel film Speed

4 La La Land è stato girato nello stesso studio in cui furono creati importanti musical come Danzando sotto la pioggia e il Mago di Oz

5 John Legend (che è cantante e pianista) per il suo ruolo nel film ha imparato a suonare la chitarra.

(foto copertina da La La Land official page Fb)