Oscar: Diletta Leotta ha dei problemi con Manchester

L’edizione 2017 degli Oscar verrà ricordata per l’errore nell’annuncio del vincitore nella categoria miglior film. Tuttavia ci sono state anche altre gaffe, ovviamente di minor impatto mediatico. In primis la giornalista Sky, Denise Negri che svela il finale di La La Land e poi c’è Diletta Leotta che, come riportato dal sito di gossip Bitchyf, ha dei problemi con la città di Manchester.

Oscar 2017: Diletta Leotta commette un’incredibile gaffe su Manchester By The Sea e l’internet implode Chiamata da Sky Uno a commentare la diretta degli Oscar 2017 per l’Italia, Diletta Leotta ha commesso un’incredibile gaffe che il popolo di Twitter non le ha ovviamente perdonato. Parlando del film Manchester By The Sea – uno dei suoi preferiti – la Leotta ha dichiarato: “Ho scoperto che Manchester By The Sea è una cittadina del Massachussets e non è Manchester in Gran Bretagna“. Superfluo dire come “Diletta scopre cose” sia esploso su Twitter.

Se vuoi essere informato con altre notizie di gossip clicca qui.

Fonte foto Instagram.