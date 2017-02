Torna il Nokia 3310: costerà 49 euro e la sua batteria durerà oltre 20 ore

Il Nokia 3310 torna sul mercato. Sarà in vendita a partire da questa estate al prezzo, decisamente basso, di soli 49 euro.

guarda il video:

NOKIA 3310: SISTEMA OPERATIVO

A produrre il cellulare simbolo di generazioni sarà l’azienda finlandese HMD. L’annuncio è arrivato durante il Congresso mondiale della telefonia mobile di Barcellona.

Scordatevi il modello smartphone. HMD punta sulla nostalgia. Il nuovo Nokia 3310 sarà solo un telefono cellulare disponibile in quattro colori (rosso, giallo, blu scuro e grigio). Come sistema operativo non avrà Android ma bensì Nokia Series 30+.

NOKIA 3310: CARATERRISTICHE DEL NUOVO MODELLO

Il display è di 2.4 pollici e la connessione Internet sarà possibile soltanto in 2G. Non c’è WiFi, il GPS e l’app store ma solo alcuni programmini pre-installati. Ci sarà, ovviamente, l’immancabile “Snake”, con il quale si potrà giocare anche in gruppo, con gli amici. Insomma, un vero e proprio salto nel passato. Il Nokia 3310 avrà, a dispetto degli smartphone di ultima generazione, una batteria lunghissima. L’azienda stima una durata di 25 giorni in stand-by e 22 ore con utilizzo frequente. Oltre al 3310 HMD produrrà per Nokia che il Nokia 6, 5 e 3.