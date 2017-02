Chi ha vinto gli Oscar 2017: tutti i premi

L’edizione 2017 degli Oscar del entra nella storia per la vittoria di ‘Moonlight’ come miglior film, inizialmente attribuita per un clamoroso errore al favorito ‘La la land’, il musical di Damien Chazelle che ha comunque conquistato 6 statuette su 14 nomination. ‘Moonlight’, scritto e diretto da Barry Jenkins, è basato sull’opera teatrale ‘In Moonlight Black Boys Look Blue’ di Tarell Alvin McCraney.

VINCITORI OSCAR 2017

Emma Stone ha vinto come migliore attrice in ‘La la land’ mentre l’Oscar 2017 come migliore attore è andato al protagonista di ‘Manchester by the sea’, Casey Affleck, fratello minore del più noto Ben Affleck. La miglior regia è andata a Damien Chazelle, 32 anni, il più giovane ad aver vinto l’Oscar in questa categoria. Viola Davis e Mahershala Ali hanno conquistato le loro prime statuette, per i loro ruoli da non protagonisti nei film ‘Barriere’ e ‘Moonlight’, sul razzismo e la discriminazione contro gli afroamericani. Ecco tutti i premi dell’89ma edizione degli Oscar.

CHI HA VINTO GLI OSCAR 2017

Milgior film: Moonlight

Miglior regia: Damien Chazelle (La La Land)

Miglior attore: Casey Affleck (Manchester by the sea)

Miglior attrice: Emma Stone (La La Land)

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali (Moonlight)

Migliore attrice non protagonista: Viola Davis (Barriere)

Miglior sceneggiatura originale: Manchester by the sea

Miglior sceneggiatura non originale: Moonlight

Miglior film straniero: Il cliente (Iran)

Miglior film di animazione: Zootropolis

Miglior fotografia: La La Land

Miglior scenografia: La La Land

Miglior montaggio: La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior colonna sonora: La La Land

Miglior canzone: City of Stars (La La Land)

Migliori effetti speciali: Il libro della giungla

Miglior sonoro: La battaglia di Hacksaw Ridge

Miglior montaggio sonoro: Arrival

Miglior costumi: Animali Fantastici e dove trovarli

Miglior trucco: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson (Suicide Squad)

Miglior documentario: O.J.: Made in America

Miglior corto documentario: The White Helmets

Miglior corto: Sing

Miglior corto d’animazione: Piper.

(In foto: Barry Jenkins, regista di ‘Moonlight’. Immagine da archivio Ansa. Credit: EPA / Marten van Dijl)