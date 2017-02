Amici 16, parla la Celentano: «Vittoria sei in sovrappeso, hai dei limiti». E la ballerina scoppia in lacrime | VIDEO

Sta facendo discutere ad “Amici” la prof di danza Alessandra Celentano che davanti alla allieva Vittoria ha detto: «Hai dei limiti fisici e tecnici. Sei in sovrappeso, bisogna dirlo». E la ballerina è scoppiata in lacrime. La ragazza è stata difesa dagli altri prof, specialmente da Veronica Peparini.

«Ha delle buone basi – ha spiegato Peparini – uno studio. Con la sua fisicità balla. Ci sono ballerine con gambe asciutte che non trasmettono nulla».

Alessandra ha insistito: «Non dobbiamo dire nulla ai ragazzi? Perché allora dobbiamo cambiare mestiere». La collega ha insistito: «In America lavorano un sacco di ballerine con la sua fisicità… Mi dà fastidio, non è giusto. Che problema ha?». La ragazza si è difesa, tra le lacrime. «Bastava dire non sei quel tipo di ballerina punto. Perché dirmi che sono in sovrappeso? Non voglio zittirla perché è un’insegnante, ma vi prego basta».