Cappato: «Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì»

Marco Cappato, radicale e membro dell’Associazione Luca Coscioni annuncia via Twitter che accompagnerà Dj Fabo per il suo ultimo viaggio in Svizzera, quella dove il ragazzo, cieco e tetraplegico dopo un incidente in auto, sceglierà l’eutanasia.

Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera. Ho detto di sì. #fabolibero pic.twitter.com/Li51ySi4Mc — Marco Cappato (@marcocappato) 26 febbraio 2017

DJ FABO E L’ULTIMO APPELLO A LE IENE

Il 39enne nei giorni scorsi ha lanciato un terzo appello tramite la trasmissione Le Iene, dopo l’ulteriore rinvio dell’entrata in aula della legge sul biotestamento. Fabiano Antoniani è da oramai tre anni costretto all’immobilità, nutrito da un sondino, cieco e senza alcuna speranza di guarigione.

guarda il video: