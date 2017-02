Sta facendo discutere sui social la storia di Nunzia, mamma trascinata nello studio di “C’è posta per te”, il programma di Maria De Filippi, da suo figlio, Cristian, geometra ventunenne. L’ospitata, andata in onda ieri sera, ha indignato i telespettatori Mediaset, sopratutto per le reazioni della signora.

L’amore incondizionato di un figlio per la sua mamma! #CePostaPerTe pic.twitter.com/nhe506w1ov — Witty TV (@WittyTV) 25 febbraio 2017

NUNZIA C’E’ POSTA PER TE E LA RISPOSTA DI GELO

Cristian ha contattato Maria per ritrovare la madre Nunzia che quattro anni fa ha lasciato sia lui che la sorella di tre anni più piccola, via sms. Il giovane ha non pochi problemi: è rimasto senza padre a soli 10 anni e l’uomo non ha mai passato il mantenimento necessario ai piccoli.

Nunzia, per mantenerli, faceva la badante dormendo spesso a casa degli anziani che assisteva. Quando però Cristian ha ricevuto quell’sms dalla madre ha pensato ad uno scherzo. Invece no, mamma Nunzia se ne era andata via, definitivamente. Inizialmente il suo cellulare è squillato a vuoto dando poi numero inesistente.

Cosa è successo a Nunzia? Maria è riuscita a ritrovarla invitando sia lei che il suo compagno, Giovanni, in studio. All’apertura della busta il ragazzo è scoppiato a piangere. «Mamma – ha dichiarato – sono passati tre anni da quando te ne sei andata. Ho fatto tutto da solo, non ci ha aiutato nessuno. Non ti abbiamo fatto nulla di male, perché sei andata via».

Cristian racconta della sua nuova vita, della sua fidanzatina Lucy da cui aspetta un bambino ma Nunzia si è rivelata di pietra: «Li ho cresciuti come fossero miei figli, non voglio avere niente a che fare con loro». «Ho passato l’inferno in quella casa – ha spiegato in studio la donna – Maria, Cristian si è comportato male con me».

Il ragazzo, davanti al gelo di Nunzia, continua a piangere. L’indignazione fuori e dentro lo studio è alta. E sono tanti i punti interrogativi su questa storia. Evidentemente Nunzia non sembra esser la madre dei ragazzi. Maria De Filippi ha provato a capirci di più, senza successo. Sui social si è scatenata una serie di commenti negativi sulla mamma che alla fine ha accettato di rivedere fuori dallo studio il figlio. Troppo severe, per il pubblico, le parole della donna.