Una palazzina di tre piani è crollata a seguito di una esplosione avvenuta alle 2 e mezzo del mattino nel centro di Catania. Lo stabile si trova tra via Archimede e via Crispi, all’interno vi sono sei appartamenti, tutti abitati. Nel crollo, una persona è morta. Si tratta di una donna anziana che viveva al secondo piano. Quattro i feriti. Due sono in codice rosso, tra loro c’è una bimba di 10 mesi.

I cani molecolari chiamati per fiutare la presenza di altre persone non sarebbero più sul posto per cui il bilancio dovrebbe essere definitivo.

(foto via Rainews24)