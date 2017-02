Roma, sparatoria a piazzale Marconi: 4 feriti, 2 in gravi condizioni

Sparatoria a Roma nella notte. Intorno alle 4.40 sono stati esplosi spari fuori da un locale di piazzale Guglielmo Marconi, nel quartiere Eur della Capitale. Sul posto è poi giunta la polizia per indagare sulla vicenda. Sarebbero quattro i feriti da colpi d’arma da fuoco, di cui due in gravi condizioni. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno ascoltando anche testimoni. Tra le ipotesi che ci sia stata una lite per banali motivi.

SPARATORIA ROMA, COLPI ESPLOSI A PIAZZALE MARCONI: 4 FERITI DI CUI 2 GRAVI

Secondo quanto si è appreso, i feriti sono tre italiani e uno spagnolo. I due più gravi sono stati colpiti uno all’inguine e l’altro all’addome. Sono stati ricoverati negli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio, a Roma. I due feriti in condizioni preoccupanti sono italiani. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude che ci sia stata una lite per futili motivi, poi degenerata.

(Foto generica da archivio Ansa)