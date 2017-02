Virginia Raggi ricoverata in ospedale dopo un malore. Il marito: «Sta bene»

La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata all’ospedale San Filippo Neri per un controllo a seguito di un lieve malore avuto stamane. La prima cittadina della Capitale è arrivata al nosocomio romano alle 8.45 dopo essersi sentita male a casa e si troverebbe ora al pronto soccorso, dove viene sottoposta ad accertamenti medici. Stando a quanto appreso da fonti sanitarie, più tardi la Asl diffonderà un bollettino medico sulle sue condizioni di salute.

Il marito della sindaca, Andrea Severini, ha comunque rassicurato. «Scrivo qui per le persone che mi chiedono di Virginia. Sta bene, sta facendo accertamenti ma sta bene. Grazie a tutti per il vostro affetto», ha scritto sul suo profilo Facebook.

VIRGINIA RAGGI IN OSPEDALE, SINDACA ASSENTE A INCONTRO SU STADIO

La notizia è arrivata in una giornata importante per l’amministrazione capitolina. Nel pomeriggio (tra le 16 e le 17) è infatti in programma in Campidoglio il tavolo con società i proponenti del progetto del nuovo stadio della As Roma a Tor di Valle (una vicenda che Virginia Raggi sta seguendo in prima persona). Dunque, la sindaca non partecipà all’incontro. Va comunque precisato che la sindaca, pur occupandosi direttamente del dossier stadio, non è stata mai presente agli ultimi incontri con la società giallorossa. Il Campidoglio è stato rappresentato dal vicesindaco Luca Bergamo, dal presidente d’aula Marcello De Vito e dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Paolo Ferrara.

Il Campidoglio già in mattinata aveva comunicato la non partecipazione della sindaca di Roma alla conferenza stampa (in programma sempre questa mattina) sulla firma del Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Assobioplastiche.

Virginia Raggi ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza, da amici e avversari. «Apprendiamo in queste ore che la sindaca Raggi è stata colta da un lieve malore e sta svolgendo degli accertamenti sanitari. Dal gruppo del Pd i più sentiti auguri di una pronta guarigione», ha fatto sapere in una nota il gruppo del Pd capitolino. «Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione a Virginia Raggi», ha twittato la sindaca M5S di Torino Chiara Appendino.

VIRGINIA RAGGI IN OSPEDALE, TWEET DI GRILLO: «FORZA, SI UNA ROCCIA!»

«Forza Virginia! Sei una roccia! Io e tutto il Movimento 5 Stelle ti siamo vicini!», ha scritto su Twitter invece il leader M5S Beppe Grillo. Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, infine: «Virginia Raggi ha avuto un malore, adesso è al pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri per accertamenti. Facciamole sentire la nostra vicinanza. Siamo tutti con te. Non mollare. Daje Virgì!».

(Foto: ANSA / CLAUDIO PERI)