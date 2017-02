Ragusa, coppia sottrae 500mila euro ad anziano con sedute spiritiche

Aver raggirato un anziano sottraendogli 500mila euro tra immobili e denaro, attraverso sedute spiritiche. È per questo che sono finiti nei guai un avvocato di 52 anni e la moglie di 45 anni, denunciati dalla Guardia di finanza di Vittoria (in provincia di Ragusa).

La coppia, M.R. ed S.G., dovrà rispondere dell’accusa di truffa e circonvenzione di incapace. In passato il professionista, già denunciato per irregolarità fiscali: dal 2012, pur esercitando la professione forense, non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi. Con la collaborazione della moglie (che si spacciava per essere una medium) si è fatto consegnare dall’anziano quattro appartamenti a Vittoria e contanti. Dalla perquisizione nello studio dell’avvocato sono emerse decine di fogli manoscritti contenenti indicazioni e consigli su come e a chi regalare gli averi che hanno indotto la vittima, credendo di compiere la volontà dei suoi cari morti, a dilapidare l’intero patrimonio.

