Abbiamo già parlato qui della bufala relativa alle preferenze sessuali di Francesco Gabbani. Ora, a un giorno di distanza sono emerse anche le motivazioni che hanno spinto l’autore ad inventarsi dal nulla la notizia.

Il retroscena nell’articolo di Bitchyf.

“Francesco Gabbani è gay e fidanzato” – Gian Marco Saolini svela perché ha fatto esplodere questa notizia fake

La bufala sul coming out di Francesco Gabbani ha fatto il giro del web ed è stata condivisa decine di migliaia di volte sui social.

La Repubblica ha smascherato l’identità dell’autore della notizia, Gian Marco Saolini, e l’ha intervistato, chiedendogli perché ha fatto esplodere la bufala sull’omosessualità di Gabbani.

“Perché sto conducendo uno studio, un esperimento sociale su me stesso, interpreto mettendoci la faccia molteplici personaggi, un medico, un prete, un professore, un cantante, un rivoluzionario (il fidanzato di Gabbani) e altri sono in cantiere pronti per essere lanciati. Le persone non si curano dell’approfondimento. Non lo fanno quando la persona è reale, figuriamoci quando si tratta di articoli composti di lettere e fotografie”.

Insomma secondo Marco Corrosa/Gian Marco Saolini lo scopo di questa bugia sarebbe un esperimento sociologico.

Ed io che pensavo fosse solo questione di…

Ecco la faccia del finto fidanzato di Gabbani…