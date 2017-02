Dolci di carnevale non fritti: rotolo dolce per bambini

Siete alla ricerca di dolci di carnevale non fritti? Siete nel posto giusto! Che ne dite di un allegro rotolo dolce, farcito con panna e ricco di una pioggia di confettini colorati al cioccolato?

La particolarità di questo dolce è che viene decorato in cottura, perciò non necessita di un’ulteriore decorazione finale. Basterà aggiungere qualche spruzzata di panna per servire un dolce bello e buono!

Dolci di carnevale non fritti: la ricetta

Ingredienti rotolo dolce di carnevale per bambini:

Forno preriscaldato a 180°

Per la pasta biscotto:

80 gr di farina

80 gr di fecola di patate

160 gr zucchero

25 gr di acqua tiepida

4 uova intere

Per la farcitura:

300 ml di panna montata zuccherata

Confettini colorati al cioccolato

Per il decoro:

coloranti edibili (rosa, arancione, giallo, azzurro, viola, verde)

Strumenti:

teglia 35×25 cm

6 sac a poche

Procedura rotolo dolce di carnevale per bambini:

Montiamo (con le fruste o in planetaria) le uova con lo zucchero e l’acqua tiepida, fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso (questa operazione richiederà almeno 10/15 minuti).

Setacciamo la farina con la fecola, e incorporiamole poco alla volta al composto di uova e zucchero, girando a mano dal basso verso l’alto con una spatola, per non far smontare l’impasto.

Prepariamo 6 ciotole e mettiamo uno/due cucchiai di composto in ognuna.

Coloriamo i diversi impasti e inseriamoli all’interno di sei sac-a-poche.

Ungiamo leggermente la nostra teglia, adagiamo un foglio di carta forno e realizziamo tanti pois di diverse misure e colore.

Inforniamo i pois a 180 gradi per 2/3 minuti al massimo (fate attenzione che il colore non si alteri. Se i pois si scuriscono troppo in cottura, non avremo più l’effetto estetico finale desiderato).

Aspettiamo un paio di minuti che la teglia si freddi e versiamo il restante impasto.

Livelliamo e inforniamo per altri 13/15 minuti al massimo.

Sforniamo e aiutandoci con una spatola, stacchiamo bene i bordi della torta.

Rivestiamo con un altro foglio di carta forno e capovolgiamo la teglia.

A questo punto avremo ben visibili i nostri pois. Leviamo delicatamente la carta da forno e giriamo nuovamente la torta.

Montiamo la panna. Tagliamo i bordi della torta e farciamola.

Aggiungiamo i confetti al cioccolato colorati e arrotoliamo delicatamente.

Chiudiamo con la carta forno e lasciamo in frigo per almeno due ore.

Trascorso questo tempo, leviamo la carta forno, poniamo il cake roll su un piatto, decoriamo e serviamo.

Buon Carnevale!

