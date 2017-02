Grammy: L’audio reale dai microfoni di Lady Gaga e Katy Perry | VIDEO

I due video che immortalano Katy Perry e Lady Gaga durante le loro performance dei Grammy ci dimostrano come può essere diversa una canzone eseguita dal vivo rispetto a una registrazione in studio e non è sempre detto che la seconda sia migliore della prima.

Dopo l’audio del microfono di Beyoncé ai Grammy ecco anche quelli di Lady Gaga e di Katy Perry.

Se con il video di Chained to the Rhythm Katy è riuscita a fare meglio delle ultime clip di Gaga, nei live la Germanotta non si batte.

Katy sembra, em, affaticata…