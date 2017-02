Amici 16: anticipazioni sui nuovi direttori artistici

Si avvicina sempre di più la fase serale della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e le indiscrezioni si fanno sempre più numerose: pochissimi giorni fa vi abbiamo spiegato in QUESTO post quali saranno i meccanismi per l’accesso degli allievi alla caldissima fase finale, mentre le ultime due puntate hanno già visto l’eliminazione di alcuni concorrenti.

Anche sui direttori artistici e sulla giuria non sono mancati news e presunti scoop, ma per ora nulla è confermato: certa è l’assenza di Sabrina Ferilli – dovuta a motivi di lavoro e non ad una gravidanza (potete leggere il relativo articolo cliccando QUI) – che pare possa essere sostituita da Ambra Angiolini (ve ne abbiamo parlato QUI) e a mancare saranno anche Nek e J-Ax, che lo scorso anno avevano portato alla vittoria Sergio Sylvestre.

Ad esprimersi sui possibili coach che guideranno la Squadra Bianca e la Squadra Blu in prima serata su Canale 5 è stato il magazine Chi che ha scritto:

Emma Marrone ha comunicato a Maria De Filippi che non farà il direttore artistico ad ‘Amici’. Per rimpiazzarla in un posto tanto ambito è stata contattata Giorgia, che farà coppia con Elisa Toffoli nella sfida a Morgan e un altro giudice ancora da stabilire (il favorito in questo momento è Boosta dei Subsonica, che già gravita in orbita ‘Amici’). Emma ha deciso di prendersi una pausa di riflessione: vuole dedicarsi a un lungo viaggio prima di rinchiudersi in sala di incisione per il nuovo disco.