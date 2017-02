Alessandro Cattelan e Bebe Vio: «Dona un neurone a un hater»| VIDEO

«Molte persone sono più sfortunate delle altre, persone che non sono come noi, che nascono con qualcosa in meno di noi. Sono gli haters». In un video che va in onda su Sky Alessandro Cattelan e Bebe Vio, la campionessa paralimipica vittima di minacce sessiste via Facebook, scherzano sull’odio in rete. «Da oggi ciascuno di noi può fare qualcosa per gli haters. Basta poco: dona un neurone anche tu. Se doni un neurone a un haters hai già raddoppiato il suo numero di neuroni. Insieme possiamo farcela». Il promo è stato pubblicato in occasione dell’ospitata di Bebe Vio è nella trasmissione di Alessandro «E poi c’è Cattelan», in onda su Sky.



guarda il video: